Кострома, 31 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Костромской области улучшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

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Он пояснил, что индекс распространения коронавирусной инфекции Rt (рассчитывается путём деления числа заразившихся за последние 4 суток по отношению к предыдущим перед этим 4 суткам) на протяжении последних пяти недель составляет менее единицы. В регионе наметилась тенденция по снижению среднесуточного количества заражённых, но об отмене ограничений говорить «ещё рано».

«По последним данным индекс Rt составляет 0,87. Это неплохой показатель. К слову, индекс держится ниже единицы на протяжении последних пяти недель, но заметное снижение по приросту заражений зафиксировано в последние две недели. По сравнению с предыдущим подъёмом, который был осенью 2020 года, несколько изменился состав болеющих. Активнее всего сейчас болеют лица в возрасте с 50 до 65 лет и от 30 до 49 лет. Что касается отмены ограничений, в частности на проведение массовых мероприятий — говорить об этом ещё рано. Поднимать эту тему будем, когда индекс Rt достигнет 0,5».

Как ранее писало ИА REGNUM, с середины июля 2021 года суточное число случаев заражения в Костромской области держалось в пределах 130−140 человек. В последнюю неделю с 23 по 29 августа показатель снизился до 99−120 заражённых в сутки. В регионе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, действует запрет на проведение публичных мероприятий независимо от числа участников. Процесс вакцинации по последним данным Роспотребнадзора завершили около 144 тысяч жителей Костромской области, что составляет 23% населения региона.