В Костромской области улучшается ситуация с заболеваемостью COVID-19
Кострома, 31 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Костромской области улучшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.
Он пояснил, что индекс распространения коронавирусной инфекции Rt (рассчитывается путём деления числа заразившихся за последние 4 суток по отношению к предыдущим перед этим 4 суткам) на протяжении последних пяти недель составляет менее единицы. В регионе наметилась тенденция по снижению среднесуточного количества заражённых, но об отмене ограничений говорить «ещё рано».
Как ранее писало ИА REGNUM, с середины июля 2021 года суточное число случаев заражения в Костромской области держалось в пределах 130−140 человек. В последнюю неделю с 23 по 29 августа показатель снизился до 99−120 заражённых в сутки. В регионе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, действует запрет на проведение публичных мероприятий независимо от числа участников. Процесс вакцинации по последним данным Роспотребнадзора завершили около 144 тысяч жителей Костромской области, что составляет 23% населения региона.