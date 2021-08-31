Казань, 31 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В столице Татарии в одном из частных домов обнаружили тела 65-летней женщины и ее 41-летнего сына с признаками воздействия высокой температуры. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, пожар произошел 28 августа в доме по улице Песочной.

Пожар в доме

Предварительно, мать с сыном накануне трагедии употребляли спиртные напитки. Из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар. По данным исследований, их смерть наступила в результате отравления окисью углерода.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

ИА REGNUM напоминает, в Казани с начала 2021 года в жилых домах и квартирах установили более 17,8 автономных пожарных извещателей. Еще 609 семей требуется обеспечить извещателями, для этого необходимо установить до конца года 1827 приборов.

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