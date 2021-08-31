Самара, 31 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +31 °С ожидается в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного МЧС РФ.

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Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, днем 1 сентября по области ожидается жара до +31 °С. Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасности. Они не рекомендуют жителям долго находиться на солнце, особенно без головного убора.

Отмечается, что с 1 по 3 сентября текущего года в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области жара побила рекорд 1940 года.