Симферополь, 31 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Пятимиллионного пассажира встретили в международном аэропорту «Симферополь» 31 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

Это стало очередным рекордом — рубеж в пять миллионов пассажиров впервые превышен летом, на три месяца раньше, чем это было сделано в 2019 году.

Пятимиллионным пассажиром стала жительница Томской области, она вместе с семьёй прилетела на отдых в Крым самолетом авиакомпании S7 Airlines рейсом из Новосибирска. Гостей встретили представители аэропорта, авиакомпании, министерства курортов и туризма Республики Крым и Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации в Республике Крым. Юбилейной пассажирке вручили сертификат на обслуживание в VIP-зале, набор эксклюзивных памятных подарков, памятные сувениры и сертификат на посещение тематических парков Алушты, а также набор путешественника от туристического портала Республики Крым Travel Crimea.

Как сообщили в пресс-службе, в июне — августе 2021 года аэропорт Симферополь работал в условиях рекордного пассажиропотока, трафик стабильно превышал 1 млн человек в месяц, а маршрутная сеть превысила 60 направлений. В настоящее время пассажиропоток в сравнении аналогичным периодом 2019 года вырос на 35%, то есть почти на 1,3 млн человек.