Норильск, Красноярский край, 31 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. МЧС России 7−8 сентября впервые проведёт масштабные учения в Арктической зоне. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

Спасатели планируют отработать действия в возможных случаях разлива нефтепродуктов в акваторию Енисея, пожара на судне, перевозящем химически опасные вещества и других. Центром тренировок станут Норильск и Дудинка.

В ходе учений будут проведены эксперименты по применению новых альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки.

Как уточнили в агентстве, в учении задействуют отечественные разработки, которые предназначены для использования в северных широтах.

Добавим, подобные тренировки одновременно пройдут в Мурманской и Архангельской областях, в Якутии и Коми, Чукотском и Ненецком автономных округах.

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