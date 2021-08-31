Минск, , 14:12 — REGNUM Экс-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Александр Лукашенко провёл 31 августа рабочую встречу с нынешним президентом НОК — своим старшим сыном Виктором Лукашенко. Они обсуждали итоги прошедшей в Токио Олимпиады, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Олимпиада в Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Были обсуждены, результаты участия в ней белорусских атлетов. Глава государства подчеркнул, что важно сейчас сделать необходимые выводы и наметить шаги на будущее, определить, как выстраивать работу спортивной отрасли для достижения максимального результата. Как и прежде, помимо руководства НОК ответственность за это лежит на профильных министре и вице-премьере», — сказано в официальном сообщении.

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Лукашенко-старший, отметили в президентской пресс-службе, «особо акцентировал внимание на важности подбора и выявления перспективных спортсменов, начиная с раннего возраста». Он дал своему сыну указания по этому вопросу.

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