Варшава, 31 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Пограничная служба Польши 31 августа направила заявление в прокуратуру и суд на 13 активистов, которые 30 августа разрушили фрагмент заграждения из колючей проволоки на границе республики с Белоруссией, а также вышли за пограничную полосу в неположенном месте. Об этом сообщается на странице польской Пограничной службы в Twitter.

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Теперь задержанным лицам лишение свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет. В прокуратуре их обвинили в порче государственного имущества и нарушении пограничного режима.

Напомним, 30 августа 13 активистов левых движений пытались разрушить пограничное заграждение между Польшей и Белоруссией, возведенное недавно польской стороны с целью пресечь нелегальную миграцию с белорусской территории. Задержанные активисты выступают за прием нелегальных иммигрантов и беженцев, прибывающих в Польшу из стран Ближнего Востока и Африки.

По заявлениям лиц, которые участвовали в разрушении заграждения на границе, это был «акт гражданского неповиновения» с целью протеста против «жестокой политики правительства и закрытия границ перед людьми, бежавшими из своей страны, опасающимися пыток или смерти». Участники акции говорят, что таким образом они хотели выразить солидарность с этими людьми и готовы понести наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Польше начали строить заграждения на границе с Белоруссией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию в республику. В последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. В Варшаве считают, что миграционный кризис специально устроили белорусские власти.