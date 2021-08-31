Москва, 31 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Обострение уличных конфликтов между трудовыми мигрантами — острая тема, не оставляющая равнодушными жителей столичного региона. Но выдворение участников массовых драк из России не должно быть механизмом репрессии против трудовых мигрантов, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат коллегии адвокатов г. Москвы «Якупов и Партнеры» Александр Гетманов.

Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Драка

«Полагаю, что столь жесткая реакция судебной системы продиктована желанием погасить подобные конфликты в зародыше, показав остающимся в России, что желание выяснить отношения с помощью кулаков приведет к потере работы и пятилетнему запрету на въезд в Россию.

Однако, как часто бывает, подобная кампанейщина может привести к вынесению неправосудных решений в отношении невиновных людей, чья причастность к административному правонарушению будет определяться на основании этнической принадлежности.

Результатом подобных незаконных решений о выдворении иностранных граждан может стать необоснованное разрушение семей и социальных связей.

Стоит отметить, что Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 24.03.2005 N 5 указывал на необходимость учитывать, что выдворение лица из страны, в которой проживают члены его семьи, может нарушать право на уважение семейной жизни, гарантированное п. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Более глобальным последствием необоснованного применения выдворения к мигрантам может стать усугубление тем самым уличных конфликтов между мигрантами, в основе которых лежит тяжелая экономическая ситуация на рынке труда, связанная с последствиями пандемийного 2020 года.

Поэтому полагаю, что принятие решения судом о выдворении того или иного иностранного гражданина должно быть не механизмом репрессии против трудовых мигрантов в целом, а взвешенным решением, принятым не исходя из статистических показателей, а исходя из необходимости соблюдения баланса интересов личности и государства», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно решению суда, из России после массовой драки со стрельбой 5 августа 2021 года в подмосковном городе Мытищи выдворены 37 мигрантов.

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