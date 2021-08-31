Ярославль, 31 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Ярославле введены дополнительные ограничения на посещение матчей Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив».

Арена-2000

В Ярославской области действуют распоряжение Роспотребнадзора, по которому из-за covid-обстановки разрешена 50ти процентная заполняемость трибун на массовых спортивных мероприятиях. УКРК «Арена», где проводит домашние поединки «Локомотив», вмещает 9046 зрителей, однако, как пояснили в ярославском клубе, на игру по билетам сможет попасть только 1 тысяча зрителей.

«ХК «Локомотив» информирует вас о том, что 31-го августа открывается продажа билетов на первые домашние игры нашей команды в новом сезоне. В кассах УКРК «Арена-2000.Локомотив» и через официальный интернет-сервис вы сможете приобрести билеты на матчи 2-го сентября — «Локомотив» — «Динамо» (Рига); и 4-го сентября — «Локомотив» — СКА (Санкт-Петербург).Согласно утвержденным документам регионального отделения Роспотребнадзора, разрешенная к продаже квота билетов составляет 1000 штук на матч», — пояснили в «Локомотиве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM «Локомотив» также осуществлял продажу абонементов на весь сезон только вакцинированных болельщикам. Количество приобретенных абонементов клуб не афиширует. Предполагалось, что вакцинированные болельщики смогут приобретать билеты на игры ярославской команды сверх квоты Роспотребнадзора, однако на первые две игры такая норма действовать не будет.