Курган, 31 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 31 августа подтверждено 125 новых случая заражения коронавирусом. Из них 62 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 123 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 31 августа выявлено 29 905 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 31 августа вылечились 26 050 человек, скончались 604 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).