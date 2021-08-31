Кабул, 31 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Завернутая в хиджаб Магда Гад, корреспондент шведской газеты Expressen, похоже, не побоялась остаться в Кабуле после того, как последние американские военные накануне покинули аэропорт. 31 августа она вышла в прямой эфир телеканал SVT, чтобы рассказать о развитии ситуации в последние часы.

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Сейчас территорию международного аэропорта в Кабуле наводнили тысячи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые за колючей проволокой осматривают оставленные иностранцами вещи, разбросанные на земле.

Сама журналистка отмечает, что, в принципе, террористы могут гарантировать безопасность на территории аэропорта. Она отметила, что прошедшие недавно теракты были направлены на иностранцев, которые покинули Кабул несколько часов назад.

Однако обычные афганцы далеко не рады приходу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти:

«Многие из тех, кто получил образование и знают английский, были эвакуированы, но остаются люди, которые не смогли выбраться. Многие из них напуганы, сидят взаперти и фактически стирают свою прошлую жизнь. Некоторые даже сменили себе имя», — рассказала Гад.