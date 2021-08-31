Посёлок Бетлица, Калужская область, 31 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Калужской области после ремонта состоялась комиссионная приёмка дороги Мокрое — Закрутое. Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили 32 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото министерства дорожного хозяйства Калужской области. Автодорога Мокрое-Закрутое

Подрядная организация ООО «Кировский дорожник» уложила выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего было отремонтировано более 10 километров покрытия. Стоимость выполненных работ — порядка 97 млн рублей. Гарантийный срок — семь лет. На автодороге также установлены автопавильоны с заездными карманами, нанесена разметка, заменены дорожные знаки, установлены бордюры, отремонтированы водопропускные трубы.

Ежедневно по трассе перевозятся грузы различного назначения, проходит заготовительная сельскохозяйственная техника, общественный транспорт, школьный автобус. В Закрутом расположена основная школа, в Мокром — средняя. Как в Закрутом, так и в Мокром есть детские сады, сельские Дома культуры, библиотеки. Решением комиссии дорога введена в эксплуатацию.

На территории Калужской области в 2021 году в нормативное состояние планируют привести 44 дорожных объекта общей протяженностью 155,7 км.