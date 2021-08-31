Кишинёв, 31 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Кишинёве родители школьников выйдут 1 сентября на акцию протеста к зданию правительства Молдавии. Об этом сообщает телеканал Publika.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР В школе

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Активисты выступают против того, что в школах в новом учебном году предусмотрено чередование очного обучения и дистанционного. Кроме того, в ряде школ вводят сокращённый учебный день, так как там не могут обеспечить установленную дистанцию между учениками в классах.

«Что касается начальных классов, то один из родителей не сможет работать, потому что ребенок пойдет в школу только на три часа, или же один день будет дома на онлайн-обучении, один — в школе», — сказала журналистам сооснователь ассоциации родителей Алле Ревенко.

Она также отметила, что опыт прошлого года показал неэффективность дистанционного обучения детей.

Напомним, ранее минздрав Молдавии постановил, что с 1 сентября учителя школ, которые не привились, должны будут сдавать тесты на коронавирус каждые 14 дней. Если решение не изменится, то тлатить за тесты им нужно будет из своего кармана.