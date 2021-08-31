Владикавказ, 31 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки число скончавшихся от осложнений после COVID-19 увеличилось еще на четыре человека. Общее количество случаев летального исхода достигло 491, сообщили 31 августа в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в республике являются носителями коронавируса 20 943 человека. За прошедшие сутки подтверждено еще 68 положительных тестов на опасную инфекцию. Были госпитализированы 65 человек, а всего в ковидных госпиталях проходят лечение 765 пациентов, при этом коронавирус подтвержден у 455 из них.

Сняты учета в связи с выздоровлением за сутки 88 человек. Общее число выздоровевших в Северной Осетии достигло 20 027 человек.