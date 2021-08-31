Минск, 31 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Результаты деятельности белорусских таможенников правоохранительной деятельности и особенно в их борьбе с незаконным оборотом наркотиков интересовали президента Белоруссии Александра Лукашенко 31 августа, сообщает президентская пресс-служба. Сегодня он принял с докладом председателя государственного таможенного комитета республики Владимира Орловского.

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«Нас же западники вечно обвиняют в том, что мы занимаемся контрабандой, то сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них, особенно наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы. Они это замалчивают, потому что невыгодно», — сообщил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко неоднократно использовал слово «западники» в нескольких значениях: в одних случаях он понимал под «западниками» политиков стран Запада, в других — деятелей белорусской прозападной оппозиции. Лукашенко также неоднократно заявлял, что Белоруссия находится в Европе, является её «сердцем» и «центром».