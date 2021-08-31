Брюссель, , 14:03 — REGNUM Оснований заводить дело о нарушениях в отношении ФРГ из-за газопровода «Северного потока — 2» («СП-2») нет. Об этом 31 августа говорится в ответе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на запрос польских депутатов

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается функционирования трубопровода «Северный поток — 2», то, если он будет соответствовать существующему законодательству, в особенности обновлённой Газовой директиве ЕС, оснований для начала в отношении Германии процедуры в связи с нарушением нет», — приводит текст ответа главы евродипломатии на запрос евродепутатов от Польши Витольда Яна Ващиковского, Ядвиги Вишневской и Космы Злотовского RT.

Кроме того, он указал, что Еврокомиссия осознаёт значимость отношений Москвы и Брюсселя в сфере энергетики и важность экспорта углеводородов для бюджета России.

Также Боррель добавил, что, как он предполагает, в ближайшие десятилетия экспорт энергетических ресурсов из России в Европу может быть значительно сокращен в связи со снижением потребления нефти и газа Европейским союзом.

При этом ранее указанные депутаты поинтересовались, запустит ли Еврокомиссия в отношении Германии процесс в соответствии со ст. 7 Договора о ЕС, учитывая якобы «антиевропейский характер» проекта этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа обращение к президенту США Джо Байдену с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») написали общественные деятели и политики Украины.