Казань, 31 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Татарии с начала эпидемического сезона за помощью в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 5222 человека, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

egor347 Осторожно, клещи!

От укусов клещами пострадали жители во всех районах республики. Наибольшее количество обращений зарегистрировали в Казани — 1406 случаев, в Набережных Челнах — 866 пострадавших.

Более 37% обратившихся пострадали от клещей на садово-дачных участках, в лесных массивах — почти 31%, в луговых зонах — около 17%, еще в 9% случаев клещи напали на людей в личных подсобных хозяйствах.

Всего в этом году исследовали 1784 клеща, снятых с жителей республики. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 389 особях насекомых (21,8% от числа пострадавших), возбудитель клещевого вирусного энцефалита выделен из одного клеща. Из объектов внешней среды исследованы 88 клещей — возбудитель ИКБ выявлен в девяти клещах (10,2%).

Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита получили 7646 человек, из них 3897 детей.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 10 августа среди жителей Татарии пострадавшими от укусов клещей числились 4577 человек.

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