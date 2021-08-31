Чебоксары, 31 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Алатырская районная больница в Чувашии получила компьютерный томограф

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По данным на 31 августа, с начала пандемии в республике лабораторно выявлено 31 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтверждено 78. Напомним, что сутками ранее было выявлено 75 носителей коронавируса.

Победили болезнь 28 759 пациентов, из них за последние сутки вылечились 70 человек. Доля выздоровевших составляет 90,76%.

Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё 11 пациентов. Таким образом, всего в республике от COVID-19 умерли 2012 жителей.

Отметим, что ранее в Алатырскую районную больницу доставили компьютерный томограф. На его приобретение и установку из республиканского бюджета направлено почти 70 млн рублей.