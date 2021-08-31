Осло, 31 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Социалистическая левая партия Норвегии хочет принять участие в формировании правительства страны после парламентских выборов в стортинг 13 сентября. Об этом 31 августа написала газета VG.

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«В этом даже нет никаких сомнений», — заявил в интервью газете лидер партии Аудун Лисбаккен.

«Мы намерено сформировать красно-зеленый правительственный блок и не хотим отказываться от сотрудничества с какой-либо еще партией», — добавил Лисбаккен.

Согласно опросам общественного мнения, желание Лисбаккена может претвориться в жизнь, если он сформирует коалиционное правительство с Социал-демократической рабочей партией и Центристской партией, как это было сделано в 2005 году. Однако «Центристы» критически относятся к сотрудничеству с норвежскими «Левыми» из-за разногласий по вопросам климата и добычи нефти.