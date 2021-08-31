Стокгольм, 31 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В целом в настоящее время перспективы для роста экономики Швеции выглядят оптимистично. Об этом заявил главный экономист банка SEB Йенс Магнуссон на пресс-конференции после того, как финансовое учреждение опубликовало свой новый прогноз на ближайшие годы. Об этом 31 августа сообщил новостной портал Omni.

Шведская крона

Опасения по поводу будущего развития шведской экономики сейчас в основном связаны с мировыми цепочками поставок товаров и сырья, где наблюдаются серьезные проблемы, отметил Магнуссон. В то же время есть признаки того, что шведское общество адаптируется как к более строгим, так и к отмененным антикоронавирусным ограничениям.

Сейчас уровень инфляции в Швеции ускорил свой рост, но, по прогнозу SEB, он вскоре начнет снижаться.

Согласно отчету банка, ВВП Швеции в 2021 вырастет на 4,6%, в следующем — на 3,9%, и в 2023 — 2,3%.