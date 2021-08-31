Банк SEB представил прогноз по развитию экономики Швеции
Стокгольм, 31 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В целом в настоящее время перспективы для роста экономики Швеции выглядят оптимистично. Об этом заявил главный экономист банка SEB Йенс Магнуссон на пресс-конференции после того, как финансовое учреждение опубликовало свой новый прогноз на ближайшие годы. Об этом 31 августа сообщил новостной портал Omni.
Опасения по поводу будущего развития шведской экономики сейчас в основном связаны с мировыми цепочками поставок товаров и сырья, где наблюдаются серьезные проблемы, отметил Магнуссон. В то же время есть признаки того, что шведское общество адаптируется как к более строгим, так и к отмененным антикоронавирусным ограничениям.
Сейчас уровень инфляции в Швеции ускорил свой рост, но, по прогнозу SEB, он вскоре начнет снижаться.
Согласно отчету банка, ВВП Швеции в 2021 вырастет на 4,6%, в следующем — на 3,9%, и в 2023 — 2,3%.