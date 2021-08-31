Берлин, 31 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Компания Audi представила новое изображения концепта электрического спорткара Grandsphere. Изображение распространила пресс-служба компании.

Audi Audi Grandsphere

Стоит отметить, что новинка будет представлена в сентябре на автомобильной выставкев Мюнхене.

Audi Grandsphere — это четырехдверное купе с электромотором, которое получит высокий уровень автономности. Производитель представил на новом тизере переднюю часть модели.

Ранее стало известно, что Audi оставит фирменную радиаторную решетку даже после того, как перестанет выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Новый Grandsphere получил традиционную решетку радиатора, несмотря на то, что модели с электромотором она не нужна.

Кроме того, судя по тизеру, новинка получит камеры вместо наружных зеркал, фары с оригинальным рисунком и светящийся логотип компании Audi.

Напомним, компания Audi представила график поэтапного отказа от автомобилей с ДВС, предусматривающий прекращение производства таких авто в 2033 году.

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