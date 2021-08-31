Черкесск, 31 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в течение августа 2021 года наблюдается постепенное снижение напряженности из-за распространения коронавирусной инфекции. За месяц суточный прирост выявляемых положительных тестов уменьшился с 59 до 46. Такие данные приводит 31 августа федеральный оперативный штаб.

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За все время пандемии стал носителем коронавируса 24 031 житель республики, в том числе 46 новых случаев заражения было выявлено за прошедшие сутки. За эти же сутки выздоровели 36 человек. А общее число сумевших справиться с болезнью достигло 21 596 человек.

Не удалось спасти за все время врачам 462 жителя региона, в том числе пять человек скончались за последний день.