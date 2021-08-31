Москва, , 13:54 — REGNUM Высказывание министра иностранных дел Швеции ёмко отражает суть политики наиболее агрессивных сил Западной Европы и Запада в целом в отношении нашей страны: есть интересы и ценности Запада, и дело России — согласиться с ними, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 31 августа, комментируя слова главы МИД Швеции Анн Линде.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Россия якобы бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза.

«Всё, что идёт вразрез с такой линией, — вызов. Это и есть тот «долгосрочный и принципиальный подход», который хотела бы видеть Анн Линде.

Российские власти должны принять его, и тогда в отношениях не будет проблем. Российская оппозиция тоже должна этот подход принять, потому что только в этом случае она будет считаться оппозицией.

Все, кто работает на самостоятельность нашей страны, пусть и из числа критиков действующей власти, являются противниками «демократии» в России, а значит, в качестве оппозиции рассматриваться не могут…

Можно было бы сказать, что при таком подходе пространства для разговора России и Запада не остаётся вообще, но это не так. Уже в течение многих веков сначала Западная Европа, а потом она вместе с США пытались подмять под себя Россию.

Когда-то это им удавалось в большей мере, когда-то, как это было в лучший период существования нашей страны в виде СССР, Запад был посрамлён, отброшен от наших рубежей. И всегда на Западе были те, кто понимал, что наша страна всегда будет оставаться важнейшим мировым фактором, с которым лучше договариваться, чем воевать.

Сейчас у нас не самый лучший период в смысле способности и готовности противостоять давлению и тем более — «бросать вызовы», но общая тенденция на восстановление суверенитета, укрепление независимости верная, и она работает.

Будет у нас в стране полно отражающая интересы и чаяния народа власть, и дело развития самостоятельной России пойдёт более споро. Швеции же на её место в европейской политике было ясно указано Россией ещё в начале XVIII века», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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