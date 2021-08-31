Москва, 31 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Высказывание министра иностранных дел Швеции ёмко отражает суть политики наиболее агрессивных сил Западной Европы и Запада в целом в отношении нашей страны: есть интересы и ценности Запада, и дело России — согласиться с ними, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 31 августа, комментируя слова главы МИД Швеции Анн Линде.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Как сообщалось, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Россия якобы бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза.

«Всё, что идёт вразрез с такой линией, — вызов. Это и есть тот «долгосрочный и принципиальный подход», который хотела бы видеть Анн Линде.

Российские власти должны принять его, и тогда в отношениях не будет проблем. Российская оппозиция тоже должна этот подход принять, потому что только в этом случае она будет считаться оппозицией.

Все, кто работает на самостоятельность нашей страны, пусть и из числа критиков действующей власти, являются противниками «демократии» в России, а значит, в качестве оппозиции рассматриваться не могут…

Можно было бы сказать, что при таком подходе пространства для разговора России и Запада не остаётся вообще, но это не так. Уже в течение многих веков сначала Западная Европа, а потом она вместе с США пытались подмять под себя Россию.

Когда-то это им удавалось в большей мере, когда-то, как это было в лучший период существования нашей страны в виде СССР, Запад был посрамлён, отброшен от наших рубежей. И всегда на Западе были те, кто понимал, что наша страна всегда будет оставаться важнейшим мировым фактором, с которым лучше договариваться, чем воевать.

Сейчас у нас не самый лучший период в смысле способности и готовности противостоять давлению и тем более — «бросать вызовы», но общая тенденция на восстановление суверенитета, укрепление независимости верная, и она работает.

Будет у нас в стране полно отражающая интересы и чаяния народа власть, и дело развития самостоятельной России пойдёт более споро. Швеции же на её место в европейской политике было ясно указано Россией ещё в начале XVIII века», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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