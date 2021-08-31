Минск, 31 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит перспективы наращивания грузопотока через Белоруссию. Об этом он заявил 31 августа, принимая с докладом председателя государственного таможенного комитета республики Владимира Орловского, сообщает президентская пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Обращаясь к руководителю таможенного ведомства, Лукашенко сказал: «Должен сказать, что система, возглавляемая вами, сработала в этом году — пока — положительно. По данным, по тем цифрам, которые вы представили, работаем положительно. Дай бог выдержать это в течение этого года».

Он обратил внимание на имеющиеся проблемы, связанные в том числе с применением Западом санкций к официальному Минску. При этом Лукашенко обратил внимание на позитивную тенденцию — на 12% увеличился грузопоток через таможенную границу Белоруссии.

Орловский уточнил: «За 8 месяцев на 100 тысяч грузовиков больше пересекло границу, чем в прошлом году».

«Думаю, что к концу года можем еще немножко и добавить», — уверен Лукашенко.