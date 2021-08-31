Москва, 31 августа 2021, 13:54 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлым то, как ряд СМИ интерпретировал его слова про Иосифа Сталина.
По его словам, такая линия применяется теми, кто стремится сдерживать и ослабить Россию — это представители российской оппозиции и оппозиционные СМИ, которые попытались утверждать, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что попытки сделать из Иосифа Сталина, который руководил СССР с 1924 по 1953 год, главного злодея эпохи являются частью атак, как на прошлое нашей страны, так и на итоги Второй мировой войны.
Как указал глава МИД РФ, нападки на историю России, которые осуществляются извне, делаются не только для того, чтобы переписать историю, но и для того, чтобы ослабить нашу страну в политическом плане.