Москва, 31 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлым то, как ряд СМИ интерпретировал его слова про Иосифа Сталина.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«По сути дела, я сказал следующее: «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы», — сказал министр.

По его словам, такая линия применяется теми, кто стремится сдерживать и ослабить Россию — это представители российской оппозиции и оппозиционные СМИ, которые попытались утверждать, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма».

«Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что попытки сделать из Иосифа Сталина, который руководил СССР с 1924 по 1953 год, главного злодея эпохи являются частью атак, как на прошлое нашей страны, так и на итоги Второй мировой войны.

Как указал глава МИД РФ, нападки на историю России, которые осуществляются извне, делаются не только для того, чтобы переписать историю, но и для того, чтобы ослабить нашу страну в политическом плане.