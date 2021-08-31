Киев, 31 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Президент организации Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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В нём он, в частности, высказал тревогу относительно практики внесудебных расправ над украинскими СМИ, которые в последнее время практикует Зеленский через решения Совнацбеза.

Украинские СМИ приводят выдержки из письма Майкла Абрамовица Джо Байдену.

«Президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией… Наиболее заметно эта сила использовалась в феврале, когда он подписал постановление Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении трех популярных украинских телеканалов на том основании, что эти каналы представляют угрозу национальной безопасности. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отметила, что данное действие «не демонстрирует необходимости и соразмерности». Такие широкие ограничения на информацию без независимого судебного контроля подрывают верховенство права и усиливают недоверие к учреждениям», — говорится в обращении.

Freedom House призывает лично Байдена и его администрацию обратить внимание президента Зеленского на необходимость борьбы с дезинформацией, используя правозащитный подход, который защищает, а не подрывает свободу выражения мнений.

«Мы также рекомендуем вам призвать президента Зеленского обеспечить открытый и прозрачный процесс любых санкций или других ограничений СМИ и методов их применения, включая то, как они решают основную проблему, сохраняя при этом уважение к правам человека. Подчеркните президенту Зеленскому необходимость обосновывать любые запреты на медиа-контент или доступ к платформам четкими правовыми основаниями посредством решения суда с возможностью его пересмотра и апелляции на основе тщательного и справедливого расследования каждого дела», — говорится в письме.

Также Майкл Абрамовиц высказал обеспокоенность насилием в отношении журналистов на Украине, отмечая значительное количество физических нападений, угроз и запугивания журналистов и активистов в стране.

«Только за первую половину 2021 года Институт массовой информации, мониторящий СМИ, задокументировал 97 нарушений прав журналистов. Более трех четвертей этих нарушений носили физический характер. Это оказывает сдерживающее воздействие на свободу прессы в Украине, усугубляемое тем, что злоумышленники в большинстве случаев не привлекаются к ответственности», — подчеркивает глава Freedom House.

Кроме того, Майкл Абрамовиц попросил Байдена призвать Зеленского решить проблему правого экстремизма путем принятия закона, запрещающего государственным органам оказывать финансовую или иную помощь праворадикальным группам, выступающим за применение насилия.

ИА REGNUM напоминает, что еще в феврале этого года власти Украины закрыли три основных оппозиционных телеканала, а сейчас через суд намерены закрыть единственный продолжающий вещание оппозиционный телеканала «НАШ». При этом в методами Зеленского не согласны даже ближайшие соратники — в частности, спикер Рады Дмитрий Разумков резко раскритиковал политику президента по санкциям СНБО.