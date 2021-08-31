Токио, 31 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Афганский легкоатлет Хоссейн Расули выступил на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афганистан

Расули прибыл в Токио и должен был участвовать в забеге на 100 м, но он прошёл раньше. Поэтому он принял участие в соревнованиях по прыжкам в длину и занял последнее, 13-е, место с результатом 4,46 м.

Ожидается, что 2 сентября на Параолимпиаде выступит афганская тхэквондистка Закия Худадади.

Ранее афганских спортсменов смогли вывезти из Афганистана, где к власти пришло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они были вывезены в Париж через Дубай, а затем отправились в Токио.