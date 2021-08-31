Стокгольм, 31 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Каждый четвертый житель Швеции, достигший 18 лет, в какой-то момент своей жизни подвергался изнасилованию, о чем свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Государственным фондом приютов. Об этом 31 августа сообщила радиостанция Sveriges Radio.

LMAP Жертва изнасилования

Опрос показывает, что многие молодые люди не решаются заявить о той или иной форме сексуального насилия, а если и рассказывают, то — в первую очередь своим сверстникам.

Так, 14,9% девочек и 4,4% мальчиков заявили социологам, что подвергались изнасилованию. В опросе, проведенном в 2020—2021 годах, 36,1% девочек и 12% мальчиков ответили, что в какой-то момент своей жизни они подвергались различным формам сексуального насилия.

Данные опроса основаны на анонимных ответах 3 282 старшеклассников третьего года обучения (выпускной класс) в случайно выбранных гимназиях.