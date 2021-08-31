Самара, 31 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival пройдет в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

«Samara Ground Art Festival — это международный арт-проект, который проходит в нашем городе уже во второй раз. В прошлом году он собрал звёзд стрит-арта не только со всей страны, но и из-за рубежа. Фасады в старом центре преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и аргентинский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 2021 году преображать фасады домов будут также и в Тольятти. На фестивале будут проходить встречи знаменитых художников с творческим сообществом.

«Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии. Первым прибыл аргентинец Cobre. Сегодня, 31 августа, ожидается приезд еще трёх художников», — сообщает пресс-служба.