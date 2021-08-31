Стокгольм, 31 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Швеции не сообщается в полицию о многих ограблениях с участием несовершеннолетних граждан. Об этом со ссылкой на данные национального оперативного управления NOA сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Шеппсхольмен, Стокгольм

Отмечается, что нередко грабители угрожают своим жертвам, из-за чего те не решаются заявить на них в полицию. По информации NOA, в последние годы данная проблема в Швеции заметно обострилась.

«У нас есть данные предыдущих опросов, которые показывают, что менее половины жертв сообщают о грабежах с участием несовершеннолетних. Я думаю, что эта цифра, к сожалению, сегодня выше», — заявила в эфире радиостанции начальник NOA Карин Гётблад.