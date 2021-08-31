Стокгольм, 31 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Мэрия Стокгольма 31 августа призвала чиновников из правительства Швеции принять участие в антикризисном совещании, посвященном борьбе с деятельностью организованных преступных группировок в столице. Об этом в своей статье написала мэр города Ирен Свенониус.

Natalia Semenova Стокгольм

«Если меры не будут предприняты, Стокгольм ожидает мрачное будущее», — написала Свенониус.

«Столицу Швеции сейчас уже больше не узнать», — продолжила мэр Стокгольма.

В частности, Свенониус призвала принять «меры по изменению всей системы». По ее мнению, власти столицы и правительство должны предпринять три конкретных шага: увеличить присутствие полиции в особо опасных районах города, предусмотреть более суровые уголовные наказания и принять программу развития в особо пострадавших от преступности пригородах Стокгольма.