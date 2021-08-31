Тбилиси, 31 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии не готовятся к выборам в органы местного самоуправления. Об этом 31 августа заявил секретарь по связям с общественностью правящей партии «Грузинская мечта», депутат парламента страны Шалва Папуашвили на брифинге.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР В Грузии

Он отметил, что оппозиция не размещает платную рекламу на билбордах и на телеканалах. Также Папуашвили заявил, что среди оппозиционных депутатов якобы нет никого, кто имел бы «минимальные шансы на победу».

«Всё это указывает на то, что оппозиция смирилась с неизбежным поражением на выборах и готовится не к выборам 2 октября, а ко второму дню после выборов и беспорядкам», — сказал представитель «Мечты».

Папуашвили также указал на то, что оппозиционные партии не приняли участия в комплектовании избирательных комиссий. Это был сделано якобы для того, чтобы потом заявить об их «пристрастности».

Напомним, после завершения голосования 31 октября 2020 года в ходе выборов в парламент Грузии лидеры оппозиционных партий объявили, что итоги выборов были «сфальсифицированы». Партии объявили парламенту бойкот. Он длился до апреля 2021 года, пока «Мечта» не согласилась на ряд уступок.