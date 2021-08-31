Нальчик, 31 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 159 227 жителей республики. Из них 122 890 человек прошли полный цикл вакцинации. Среди них есть и те, кто стал участником ревакцинации. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Исходя из намерений властей привлечь к вакцинации 270 тыс. жителей, этот план выполнен почти на 59%. В настоящее время в республике прививают двумя вакцинами — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Регионе созданы 82 пункта вакцинации.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии привились от коронавируса почти 155 тыс. жителей

К 31 августа в Кабардино-Балкарии заразились коронавирусом всего 29 724 человека, из них выздоровели 27 668 пациентов, не удалось спасти 707 жителей региона.