Москва, 31 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Произошедшие за 20 лет изменения в отношении миграционной полики в крупных городах России сегодня вызывает тревогу у коренных жителей мегаполисов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области корпоративных коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Мигранты

«Большинство рабочих мест с невысокой оплатой труда занято преимущественно зарубежными гражданами из южных стран СНГ. Семьи приезжих мигрантов из Азии разрастаются огромной волной в России.

В это время российские власти и частный бизнес годами не индексирует зарплаты гражданам РФ, стимулируя приток неквалифицированного трудового капитала из-за рубежа, готовый работать за маленькие зарплаты и одновременно пользуясь социальной поддержкой в виде бесплатной медицины и образовательных услуг.

За семь лет российский бизнес маржинальность сохранил, а доходы российских граждан пошли ко дну. России нужен только приток квалифицированных рабочих по прописанным правилам проживания в стране. Все остальное кажется ненужной благотворительностью.

В результате отсутствия работающих правил и норм регулирования мы получили что есть: пенсионеры не могут устроиться на работу даже с низкой зарплатой, компании экономят на рабочей силе.

Также в городах на глазах растет напряженность, а вместе с этим меняется и национальный состав городов. При такой внутренней политике протестные настроения граждан РФ будут только расти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из России после массовой драки со стрельбой в подмосковном городе Мытищи выдворены 37 мигрантов.

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