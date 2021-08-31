Москва, 31 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре мониторят ситуацию в Индии, где ранее несколько десятков человек скончались от болезни с симптомами, подобными признакам лихорадки денге. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Москит — переносчик вируса лихорадки Денге

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Индии. Страна эндемична по ряду инфекционных болезней с явлениями лихорадки и обезвоживания. Причиной указанных симптомов могут быть следующие болезни, передаваемые комарами: лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, японский энцефалит, малярия. Местные власти заявили, что наиболее вероятный вариант — лихорадка денге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день существующие мероприятия по санитарной охране территории РФ «позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии»: «Риск распространения предполагаемой болезни на территории России практически отсутствует».