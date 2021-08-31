Салехард, 31 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. При этом пять случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 31 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 115 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 31 августа 47 566 заражений коронавирусом. Выздоровели 45 570 человека, 617 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).