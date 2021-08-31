Пенза, 31 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Пензенской области в предстоящие сутки ожидается гроза. Как сообщает 31 августа ГУ МЧС России по региону, прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Гроза

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

С приходом сентября на территории Пензенской области пройдут дожди, временами сильные. При этом в западных районах региона с 1 по 3 сентября сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

В ночь на 1 сентября региональные метеослужбы прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит не выше +12 градусов. В дневное время воздух прогреется до +23…+25 градусов, возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

ИА REGNUM напоминает, по данным Гидрометцентра России, на территории большей части страны ожидается теплая осень.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали, какой будет осень-2021

Читайте также: В Саратовской области пройдут ливневые дожди с грозами

Читайте также: В Татарии прогнозируют сильный ветер, грозы и град