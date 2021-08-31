Самара, 31 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Школы Самарской области 1 сентября готовы начать работу в очном режиме. Об этом 31 августа сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян на оперативном совещании в областном правительстве.

ИА REGNUM 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

«Проблем нет, мы начинаем учебный процесс в отремонтированных, где это положено, школах», — доложил Виктор Акопьян.

Сообщается, что учиться школьники будут в очном формате.

Акопьян также сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Образование» в регионе исполняют шесть областных проектов и восемь мероприятий. На их реализацию предусмотрено выделение 1077 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. При этом общий показатель реализации нацпроекта в области достиг 70%.

«В этом году введены в эксплуатацию три новых образовательных учреждения, 47 школ получили новое компьютерное оборудование», — пояснил министр.