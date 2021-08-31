Омск, 31 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Омской области с января по июль 2021 года цены на молочную продукцию выросли на 2,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в Омскстате.

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О ценах на молочную продукцию в регионе рассказала в интервью ГТРК «Иртыш» заместитель руководителя Омскстата Татьяна Прошутинская.

Значительнее всего за указанный период подорожали сгущённое молоко (на 12,1%), творожные сырки (на 7,2%), стерилизованное молоко (на 4,5%), жирный творог (на 3,5%).

Кисломолочные продукты выросли в цене на 0,8%; пастеризованное молоко — на 0,6%; сметана — на 0,4%. Нежирный творог стал дороже на 0,3%.

При этом, по оценкам статистиков, в Омской области в июле текущего года уровень цен на молоко пастеризованное оставался самым низким среди регионов Сибирского федерального округа.

В августе ситуация с потребительскими ценами на эту группу продовольственных товаров оставалась стабильной. В течение последней недели подешевели пастеризованное молоко (на 1,7%), детские сухие смеси (на 1,4%), жирный творог (на 0,5%).