Москва, 31 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В плюсам инклюзивного образования можно отнести социализацию/толерантность и позитивную среду в коллективе (62%), равенство возможностей в получении образования (14%), хорошее развитие и обучаемость детей (11%), приводит данные ВЦИОМ.

NEC Corporation of America Образование

Минусы совместного обучения — проблемы у детей с особенностями развития (34%) — как психологические (27%), так и риск отставания в обучении из-за сложности программ (7%).

О неготовности родителей, школы и учителей принять детей с особенностями развития заявили 17% опрошенных. 12% из них, считают, что уровень общего образования снизится. По мнению 57%, риски конфликтов и агрессии возрастут, не согласны 34%.

Телефонный опрос проведен 14 августа 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, об инклюзивном образовании слышали 25% жителей России. Ничего не знают 59% граждан.

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