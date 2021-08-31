Майкоп, 31 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Адыгее планируется расширять места для отдыха жителей и гостей республики. Одними из территорий, на которых будут созданы новые туристические объекты, станут городской парк в Майкопе и территория Мэздах, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

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«Сейчас работаем над проектом благоустройства территории Мэздах общей площадью 435 га. Основным ориентиром является идея гармонии с внешней средой», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

Часть зоны отдыха будет находиться в нижней части парка, где укрепят берега реки Белая и реконструируют бассейн. Еще одной частью новой туристской зоны станет хребет Нагиеж-Уашх, где находится крепость древнего города и курганы.

В новой зоне отдыха будут созданы пешеходные и велосипедные дорожки, конные тропы, установлены скамейки и светильники, обустроены смотровые, спортивные и детские игровые площадки.