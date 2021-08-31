Белград, 31 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Турция откроет консульство городе Нови Пазар на юго-западе Сербии. Об этом 31 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который находится с официальным визитом в Сербии.

Saeima Мевлют Чавушоглу

По словам Чавушоглу, Турция будет первая страна, которая откроет консульство в этом городе, что свидетельствует о «лучшем периоде в развитии турецко-сербский отношений».

«Я верю, что открытие консульства будет способствовать развитию наших отношений через укрепление культурных связей и связей между гражданами наших стран», — заявил Чавушоглу в интервью сербскому изданию «Политика».

Турецкий дипломат также отметил, что Сербия является одной из ключевых стран для сохранения мира и стабильности в Юго-Восточной Европе.

Напомним, что город Нови Пазар находится в округе Рашка, недалеко от Косово. Большинство населения города составляют бошняки — более 83%.