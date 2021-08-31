Калуга, 31 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 109 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 31 августа. Днём ранее, 30 августа, в регионе было зарегистрировано 114 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 989 человек, 41 тыс. 358 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 590 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.