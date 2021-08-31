Москва, , 13:34 — REGNUM В системе здравоохранения РФ появится «цифровой двойник» — все справки и данные о здоровье будут собраны в единой электронной карте. Об этом 31 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия 24».

«Мы уже сегодня отработали ряд механизмов, касаемых кабинета в рамках государственных услуг. Это не только запись на приём к врачу, это в том числе и получение QR-кодов после вакцинации», — заявил Мурашко.

«Этот опыт работы, он показывает, что это очень хорошо воспринимается, это очень удобно. В последующем все данные о вакцинации, не только от ковида, могут спокойно собираться в одном ресурсе», — указал он.