Смоленск, , 13:33 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский госпитализирован со сложным переломом ноги в одну из больниц областного центра. Травму глава региона получил во время игры в баскетбол.

Алексей Островский Пресс-служба администрации Смоленской области

«Крайне неудачно поиграл в баскетбол — боролся за подбор мяча под кольцом и правой ногой приземлился на мяч. Нога с мяча соскользнула и в результате — сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав… Как здесь говорят врачи — это наихудшая ситуация, которая только могла быть при переломе ноги», — сообщил сам Алексей Островский журналисту портала «О чём говорит Смоленск».

Губернатор пояснил, что лечение проходит уже почти три недели. За это время перенёс две операции и готовится к третьей, самой сложной. Работу глава региона, по его словам, ведет прямо из больничной палаты.