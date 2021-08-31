Москва, 31 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов России Ольга Дайнеко назвала несколько эффективных способов снизить платеж по ипотеке как на этапе выбора программы, так и для тех, кто уже обслуживает такой кредит.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Так, при выборе кредита лучше самостоятельно изучить все льготные ипотечные программы, а не полагаться на банковского работника.

Также необходимо обращаться в знакомый банк, например, где уже есть вклады. В таком случае у заемщика есть шанс получить индивидуальные условия кредитования. Еще одним поводом для получения более низкого процента может стать оформление страховки.

Дайнеко советует брать ипотека на максимально возможный срок, поскольку это уменьшает ежемесячный платеж и снижает финансовые риски для заемщика, однако увеличивает общую переплату.

Граждане, которые уже выплачивает кредит, могут ежегодно возмещать НДФЛ. 3aкoн позволяет вернуть до 390 тыс. рублей на приобретенное жилье и на yплaчeнные по ипотеке проценты.

Кроме того, можно рефинансировать кредитное обязательство: погасить кредит в одном банке с помощью более выгодного займа в другом.

Как сообщало ИА REGNUM, во время оформления ипотечного кредита свыше 50% жителей РФ ориентируется на процентную ставку и еще 40% — на известность бренда кредитора. Это 30 августа следует из данных опроса компании Online-Ipoteka.

Для 40,8% респондентов важной оказалась известность бренда кредитора, 24,1% опрошенных считают важным наличие низкого первоначального взноса, 21,6% из числа участников опроса руководствуется рекомендациями друзей и знакомых, и еще 20% — скоростью одобрения заявки на ипотеку.

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