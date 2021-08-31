Бразилиа, 31 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. На протяжении последних десяти лет (с 2010 по 2020 год) незаконная добыча полезных ископаемых на территории Бразилии выросла на 495%. Об этом 31 августа сообщили исследователи проекта MapBiomas, передает ИА «Красная Весна».

Afedchenko Подземная добыча минералов

Также в результатах исследования, которые приводит TeleSUR, отмечается, что 72% мест разработки месторождений полезных ископаемых в стране находится в землях Амазонки и добавляется, что две трети из них являются незаконными.

Кроме этого, исследователи отмечают, что незаконная добыча минералов в Бразилии выросла за прошедшее десятилетие в пять раз на землях коренных народов и в три раза в заповедных зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере три человека погибли в результате атак, которым подверглись три отделения банков в бразильском городе Арасатуба в штате Сан-Паулу.