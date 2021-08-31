Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ОАО «Метрострой» банкротом и ввёл на предприятии конкурсное производство. Об этом стало известно 31 августа.

Metrostroy-spb.ru Объект «Метростроя»

После завершения конкурсного производства компания исчезнет и ее место в роли главного строителя новых тоннелей и станций метро Петербурга окончательно займет созданное властями города и группой ВТБ акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МСС), которое продолжит производственную деятельность обанкротившегося ОАО.

Отметим, что накануне вице-губернатор Петербурга Максим Соколов встретился с трудовым коллективом завода железобетонных изделий, являющегося филиалом ОАО «Метрострой». Во время беседы с работниками он заверил, что персонал структурных подразделений будет переведен в АО «Метрострой Северной столицы» с добровольного согласия.

«Вместе с АО «Метрострой Северной столицы» будем работать единой командой — наращивать финансирование и производственные мощности, строить и вводить новые объекты метрополитена. Сегодня в городе 72 станции метро, и этого количества для транспортной системы Петербурга уже не хватает», — заметил Соколов.

По его словам, все структурные подразделения обанкротившегося «Метростроя» вместе с персоналом будут переведены в АО «Метрострой Северной столицы».

«Предлагаем вам те же условия, которые были у вас в ОАО «Метрострой». Поэтому никаких изменений, кроме новой записи в трудовой книжке, — быть у вас не должно. Мы рассчитываем, что с вашей поддержкой мы вместе будем увеличивать темпы метростроения в нашем городе», — сказал вице-губернатор.

По его поручению в августе 2021 года была создана трехсторонняя рабочая группа, в нее вошли представители администрации Санкт-Петербурга, АО «Метрострой Северной столицы», ОАО «Метрострой». Цель рабочей группы — диалог между представителями трудового коллектива, открытое информирование работников и оперативные ответы на актуальные вопросы, связанные с переходом работников в АО «Метрострой Северной столицы».